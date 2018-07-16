Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение НДС до 20% с 18%, а также новые тарифы социальных взносов.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 18 июля.

Рост НДС принесет федеральному бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год начиная с 2019 года, подсчитало правительство.

Законопроект также предлагает предоставить производителям право не восстанавливать принятый к вычету НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет субсидий, полученных в 2018 году на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств, высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, в том числе сельскохозяйственной техники. Это приведет к потерям доходов федерального бюджета в размере 27 млрд рублей, отмечается в финансово-экономическом обосновании к документу.