Клиенты Сбербанка столкнулись с трудностями при входе в систему «Сбербанк Онлайн».

«Не работает сервис вообще. Не войти в приложении и с сайта», — комментирует один из пользователей портала Downdetector.



«По техническим причинам незначительная часть клиентов могла столкнуться с кратковременными трудностями при входе в мобильное приложение и интернет-версию «Сбербанк Онлайн». Приносим свои извинения за доставленные неудобства. В настоящее время все системы банка работают в штатном режиме», — прокомментировали в банке.

Пользователи Twitter также жалуются на сбой в «Сбербанке Онлайн и мобильном банке.



Приносим извинения за доставленные неудобства, сейчас Сбербанк Онлайн работает, вы можете им воспользоваться.

— Сбербанк (@sberbank) 16 июля 2018 г.