Если у клиента уже есть кредитная карта в другом банке, он может перевести задолженность с нее на кредитную карту Альфа-Банка. Банк первым на рынке предложил сделать это удобно и выгодно. ​ Воспользоваться услугой могут все действующие и новые клиенты банка - держатели кредитных карт Альфа-Банка.



«Наша цель — сделать как можно проще и прозрачнее взаимодействие клиента с продуктами и сервисами банка. Объединив все кредиты на одной карте, ему будет легче управлять задолженностью. Кредитные карты — один из ключевых продуктов банка. Новый сервис поможет нам увеличить кредитный портфель и привлечь новых клиентов», - комментирует Руководитель Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.

Что получает клиент? льготный период: погашение переведенной суммы задолженности без процентов в срок 60 или 100 дней (в зависимости от категории карты);

удобство использования: не надо помнить даты платежей и задолженность по разным картам;

быстрый и удобный card-to-card-перевод без комиссии: на сайте банка www.alfabank.ru/bt​ или через мобильное приложение «Альфа-Мобайл»

экономию времени: не нужно приносить документы, подтверждающие закрытие карты в другом банке — банк проверит это за клиента автоматически.

Условия перевода в Альфа-Банк можно перевести задолженность максимум с трех «кредиток» (доступно три перевода без комиссии);

после перевода нужно закрыть «кредитки» в других банках, в течение двух недель подав заявление на расторжение договора кредитной карты. Если клиент не закроет «кредитку», с него спишут комиссию за перевод через 100 дней после перевода задолженности, согласно тарифам.

за один перевод можно осуществить транзакцию до 800 тыс. рублей;

перевод на дебетовую или другую кредитную карту Альфа-Банка недоступен.

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​​Получить дополнительную информацию можно на сайте банка .