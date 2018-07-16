Правительство и нефтяники на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака 12 июля согласовали нерешенные вопросы по налоговому маневру в отрасли. В целом речь идет о мерах, которые смягчают эффект маневра для нефтепереработки и потребителей топлива, пишет «Коммерсант».



Суть маневра — отмена экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Это приведет к росту цен в РФ, из-за чего пострадают и НПЗ, и потребители. Чтобы компенсировать НПЗ часть потерь, правительство решило дать крупным заводам, поставляющим бензин на внутренний рынок, отрицательный (возвратный) акциз на нефть. Для компенсации роста цен на топливо для потребителей придуман плавающий акциз (или компенсирующая надбавка).

Основные параметры маневра внесены в Госдуму 22 июня, но три вопроса оставались нерешенными. Во-первых, как компенсировать НПЗ, удаленным от границы, транспортировку топлива на экспорт (логистическое отставание). Во-вторых, как дать НПЗ, которые не выпускают бензин, шанс модернизироваться, чтобы получать отрицательный акциз и выжить. В-третьих, нужно было согласовать формулу плавающего акциза. Субсидировать логистическое отставание будут повышающими коэффициентами к отрицательному акцизу.

НПЗ, которые пока не производят бензин в объеме 10% от переработки, могут заключить соглашения о модернизации, если перерабатывали не менее 600 тыс. тонн нефти в 2017 году. Они имеют право на отрицательный акциз на нефть до 2024 года, не выполняя требование по выпуску бензинов, а если вложения в модернизацию превышают 60 млрд рублей, то до 2029 года.

Ключевое значение для рынка имеет плавающий акциз. При высоких ценах на нефть и топливо в мире государство будет платить нефтяникам, чтобы те не повышали внутренние цены, то есть речь идет о субсидии для потребителей. В ходе согласования маневра формула плавающего акциза менялась. В итоге бюджет компенсирует половину (в 2019 году — 60%) разницы между экспортной ценой бензина и дизтоплива и условной внутренней ценой. Последняя составляет 56 тыс. и 50 тыс. рублей за тонну в 2019 году соответственно, 58,8 тыс. и 52,5 тыс. рублей — в 2020 году и 61,74 тыс. и 55,13 тыс. рублей — в 2021-м.

Исходя из текущих цен, а также с учетом роста прямых акцизов и повышения НДС до 20%, в 2019 году общий объем субсидий через плавающий акциз, по расчетам издания, составил бы около 400 млрд рублей.

Важно, что нефтяники могут получить субсидии, только если реальная оптовая цена топлива в РФ не отклоняется от условной цены больше чем на 10%. Если цены на нефть растут более чем на 15% в месяц, Белый дом вправе ввести экспортные пошлины. Таким образом, речь идет о регулировании коридора оптовой цены.