«Платформа ОФД», крупнейший оператор фискальных данных России, провел экспресс-обзор продаж в разных сегментах торговли и общественного питания во время Чемпионата мира по футболу - 2018 и выяснил, что наибольшее увеличение оборотов в секторе бизнеса по подаркам и сувенирам зафиксировано в Екатеринбурге (рост на 122%). При этом в Москве оборот повысился на 62%, а в Санкт-Петербурге на 22%.

По данным компании, в сфере гостиничного бизнеса выручка выше всего оказалась в городах: Москва - рост на 29%, Самара - на 24%, Ростов-на-Дону - на 22%, говорится в пресс-релизе «Платформы ОФД».

В барах и ресторанах больше всего потратили гости и жители городов: Сочи - рост оборотов на 58%, Казань - на 49%, Самара - на 39%. В Москве оборот сектора «бары/рестораны» вырос на 7%.

В общем, при сравнении затрат потребителей за 4 недели проведения ЧМ-2018 (с 11 июня по 08 июля), с аналогичным периодом месяц назад (7 мая – 3 июня), выявлено, что в секторе «подарки/сувениры» рост выручки увеличился на 54%, в секторе «гостиницы/отели» – на 16%, а в секторе «бары/рестораны» - на 6%.