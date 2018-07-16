Согласно данным исследования, 30 из 100 крупнейших на сегодняшний день ICO были проведены в США. Таким образом, США стали лидером в этой области даже несмотря на нечеткую позицию регуляторов. Результаты исследования были представлены организаторами Crypto Finance Conference, которая пройдет в сентябре в Калифорнии.

На втором месте идет Швейцария с 15 проектами, на третьем — Сингапур, где было проведено 11 наиболее крупных ICO, сообщает ForkLog .

Исследование отмечает и большое количество государств, работающих над регулированием криптовалют. В их число вошла Россия, где прошло 6 крупнейших ICO, а также Эстония с 4 проектами.