Группа «Тинькофф» (TCS Group Holding PLC), онлайн-провайдер розничных финансовых услуг на базе платформы Tinkoff.ru, приобрела долю в группе компаний «Кассир.ру». О сделке с билетным оператором, которую ранее анонсировало РБК со ссылкой на свои источники, холдинг Олега Тинькова официально объявил в понедельник, 16 июля.

«Мы активно развиваем экосистему «Тинькофф» и стремимся предоставлять клиентам не только финансовые и банковские, но и все сопутствующие им услуги. Интеграция в нашу платформу Tinkoff.ru одного из крупнейших на российском рынке билетных операторов позволит закрыть еще одну важную потребность клиентов и усилить наши позиции в сфере lifestyle banking. За счет синергии с Тинькофф Банком и другими проектами группы мы сможем как привлечь в экосистему новых пользователей, так и предложить нынешним максимально удобные и выгодные для них решения. Со своей стороны, мы поделимся с «Кассир.ру» своими наработками по оптимизации бизнес-процессов и поможем c экспертизой во внедрении самых современных IT-решений», — заявил председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.

«Тинькофф» обещает, что, в частности, покупка билетов через «Кассир.ру» будет доступна непосредственно в мобильном и интернет-банке, а для клиентов группы будут разработаны специальные предложения.

Через «Кассир.ру» в 2017 году было продано более 4,3 млн билетов. Площадку, где ежедневно представлено более 3,5 тыс. мероприятий, за год посетило более 70 млн человек. Региональная сеть включает 22 отделения. Оборот компании за 2017 год составил 7,1 млрд рублей.

Размер доли, которую приобрела группа Тинькова, в ее сообщении не уточняется. По данным ЕГРЮЛ на 4 июля этого года, ООО «Кассир.ру — национальный билетный оператор» принадлежит музыкальным промоутерам Евгению Финкельштейну (85%) и Надежде Соловьевой (15%). Комментируя сделку, основатель и глава «Кассир.ру» Финкельштейн отметил: «Мы с радостью поделимся с «Тинькофф» нашим опытом в понимании предпочтений пользователей и наработками в области развлечений. Опыт «Тинькофф» поможет нам выстроить современную и технологичную IT-инфраструктуру, которая поспособствует качественному рывку и укреплению лидирующих позиций на рынке».

В релизе отмечается, что сделка не предполагает каких-либо кадровых или операционных изменений в «Кассир.ру»: все сотрудники и менеджмент компании продолжат работу над развитием платформы в прежнем режиме, все договоренности с партнерами и контрагентами остаются в силе. Руководство «Кассир.ру» продолжит заниматься операционным управлением, при этом группа «Тинькофф» сможет влиять на принятие стратегических решений, что предусмотрено корпоративным договором.



В экосистему «Тинькофф», помимо услуг банка для физических лиц, в настоящий момент входят проекты «Тинькофф Бизнес», «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Страхование», «Тинькофф Ипотека», «Тинькофф Мобайл» и «Тинькофф Путешествия».