Китайские фондовые индексы снижаются на 0,3-0,7% вследствие увеличения ВВП Китая на 6,7% год-к-году. Слабые данные вызваны снижением инвестиций в промышленный сектор. Однако фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы торгуются разнонаправлено и почти без движений. Инвесторы ждут встречу президентов США и РФ и настраиваются на ее позитивный исход, судя по заявлениям президента Трампа. Поэтому мы ожидаем увидеть спрос на рубль, и как следствие рост российских фондовых индексов в понедельник, даже несмотря на снижение цен на нефть более чем на 7% за неделю.