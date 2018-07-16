Как следует из официального пресс-релиза Fitch Ratings, повышение рейтинга обусловлено достигнутыми Европланом операционными результатами при текущем акционере, Группе САФМАР, который сохранил существующую бизнес-модель и стратегию компании. Риск неблагоприятных последствий со стороны акционеров уменьшился, по мнению Fitch, на фоне более низкого аппетита к риску у компании по сравнению с конкурентами. В то же время другие аспекты кредитного профиля компании, отмечавшиеся агентством в предыдущих обзорах, сохранились на неизменно высоких уровнях, включая сильные финансовые показатели.

В 2017 году Европлан продемонстрировал высокий, опережающий рынок рост (+48%, при +13% в продажах легковых автомобилей и +30% в продажах коммерческого транспорта), отвечая росту спроса малых и средних предприятий на лизинг, которому способствовала программа государственных субсидий, направленная на стимулирование продаж грузового автотранспорта отечественного производства. В 2018 году Fitch ожидает, что рост рынка составит около 10-15%, вследствие некоторого снижения продаж автомобилей.

Среди факторов, повлиявших на повышение рейтинга, Fitch особо выделяет у Европлана близкие к нулю кредитные потери, чему способствуют высокие авансы (составляющие в среднем 20-30% от первоначальности стоимости), значительная диверсификация лизингового портфеля, ликвидность предметов лизинга на вторичном рынке (в особенности легковых автомобилей среднего класса и легких коммерческих автомобилей), и хорошие показатели взыскания просроченной задолженности и продаж изъятого имущества.

Источник: Европлан