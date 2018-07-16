Держатели банковских карт Фора-Банка получили возможность без комиссии пополнять карты в платежных терминалах Московского Кредитного Банка. Об этом говорится в пресс-релизе Фора-Банка.

«Сумма, внесенная на счет карты, будет доступна с момента пополнения, и картой можно пользоваться моментально», — отмечается в сообщении.

В Фора-Банке подчеркнули, что терминальная сеть Московского Кредитного банка насчитывает более 6 тыс. терминалов по всей территории России.