Создание группы «капитанов» бизнеса РФ и США поможет защите интересов как американских компаний в России, так и российских в Америке, но пока число потенциальных членов группы немногочисленно, заявил РИА Новости президент организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки сообщил о договоренности создать совместную группу, которая объединит «капитанов» российского и американского бизнеса для выстраивания взаимовыгодной кооперации.

«Нам кажется данная инициатива очень логичной и для защиты интересов американских компаний в России, и защиты интересов российских компаний в США. К сожалению, эти компании пока, наверное, все-таки штучные. Но, тем не менее, компании сильные, профессиональные, являются лидерами в отраслях», — сказал Репик. По его мнению, члены «Деловой России», РСПП, ТПП заинтересованы в укреплении и сохранении сотрудничества с американским бизнесом.

«К сожалению, одной из проблем остроты взаимоотношений РФ и США в части недостаточного какого-то противодействия дипломатическим ошибкам и нагнетанию ситуации является то, что, собственно, интересантов в сотрудничестве, тех, кто по-настоящему использует синергию кооперации, их не так много как с российской стороны, так и с американской», — продолжил он.

По словам Репика, удачный опыт подобного рода инициатив уже есть у российской стороны. «В то время, когда были существенным образом «подморожены», так скажем, двусторонние отношения с Германией, именно на бизнес-платформе от российской стороны мы реализовывали с моим коллегой Алексеем Мордашовым возможность сблизить позиции и нивелировать негативный эффект притормаживания дипломатического диалога», — отметил он.

Россия обладает опытом подобного взаимодействия с Японией. «То есть мы живем в режиме без мирного договора, но при этом формируем поле тех действующих лиц, которые заинтересованы в сотрудничестве», — пояснил он.