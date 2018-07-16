Четвертая палата Апелляционного суда Сантьяго, Чили, обязала государственный Banco Estado восстановить счет криптовалютной биржи Orionx, так как решение о закрытии счета являлось нарушением права на равенство перед законом, прописанного в Политической конституции Чили (Статья 19, п. 2).

«Бизнес, использующий новый вид платежей и инвестиций [криптовалюты], не обязательно связан с совершением преступлений», — говорится в решение суда, сообщает ForkLog .

По информации местных СМИ, Banco Estado не может доказать причастность Orionx к отмыванию денег, а закрытие счета нарушало условия контракта.