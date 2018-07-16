Центробанк встревожила проблема потери будущими пенсионерами инвестиционного дохода при досрочной смене пенсионного фонда — за последние три года они превысили 100 млрд рублей . Регулятор рекомедовал участникам рынка ввести определенные стандарты информирования граждан о потенциальных потерях, о которых агенты фондов зачастую извещают об этом «мелким шрифтом», пишет «Коммерсант».



Сейчас формально агенты НПФ не обязаны информировать граждан о возможной потере инвестиционного дохода, тем более о сумме таких потерь, информацией о которых обладает только текущий страховщик.



Встреча участников пенсионного рынка со службой по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ состоялась 13 июля. Обсуждался вопрос кампании по переводу пенсионных накоплений до принятия соответствующих поправок к закону «О НПФ» (75-ФЗ). Поправки, по мнению участников рынка, должны устранить основную проблему, связанную с переводом пенсионных накоплений от одного страховщика (НПФ или Пенсионный фонд России, ПФР) к другому, — неосознанную потерю гражданами инвестиционного дохода, которая за последние три года превысила 100 млрд рублей. Но законопроект в апреле прошел только первое чтение и может быть принят в лучшем случае в осеннюю сессию.

Накануне ЦБ разослал письмо в две отраслевые СРО — Национальную ассоциацию НПФ (НАПФ) и Ассоциацию НПФ (АНПФ). В документе регулятор предложил «оперативно и в возможно короткие сроки разработать и реализовать механизмы информирования граждан о размере инвестиционного дохода» в случае досрочного перехода клиента к новому страховщику.

ЦБ называет «целесообразными» следующие меры: уведомление граждан в письменном виде о потере инвестдохода при переходе, раскрытие этой информации в личном кабинете граждан на сайте НПФ, рекомендации фондов и их агентов, к которым переходит гражданин, обратиться к текущему страховщику или наладить обмен данными между текущим страховщиком и новым.

Регулятор ждет от СРО информации, какие механизмы и формы применения этих предложений будут внедрены и когда. В НАПФ заявили, что письмо ЦБ разослано по фондам-членам СРО и теперь ассоциация ждет от них предложений.