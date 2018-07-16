Открытые паевые инвестиционные фонды (ОПИФы), ориентированные на работу с розничными инвесторами, привлекли в I квартале 36,2 млрд рублей, что на 217% превышает аналогичный показатель за тот же период 2017 года и на 62,4% — за IV квартал 2017 года. Такая динамика обусловлена в том числе приходом на рынок новых инвесторов: за январь — март 2018 года количество владельцев паев таких фондов увеличилось на 9,6%, следует из опубликованного Центробанком РФ «Обзора ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов» .

Как указывает регулятор, росту интереса населения к приобретению паев ОПИФов (главным образом фондов, инвестирующих в облигации ) способствует их высокая доходность на фоне снижения ставок. Средневзвешенная доходность ОПИФов в I квартале 2018 года достигла 12,9% годовых (увеличение на 5,5 процентного пункта за квартал). Показатели топ-тройки фондов по стоимости чистых активов (СЧА) находились в диапазоне от 10,9% до 17% годовых.



Совокупная СЧА всех видов ПИФов (открытых, интервальных и закрытых) увеличилась на 2,7% за I квартал 2018 года и превысила 3 трлн рублей. Совокупное количество владельцев паев ПИФов выросло на 2,6%. Совокупный объем активов фондов продолжил расти и прибавил 1,4%, составив 3,3 трлн рублей. Отношение этих средств на конец марта к ВВП за последние 12 месяцев составило 3,62%, что практически не отличается от значения IV квартала 2017 года.