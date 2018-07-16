Компания CarMoney при работе с клиентами будет использовать систему Risk Based Pricing (RBP), которая на основе более 100 параметров анализирует клиента и формирует риск-профиль, который напрямую влияет на ставку и условия займа. Система дает возможность комплексно оценить не только кредитную историю человека, но и совокупность социально-демографических параметров, влияющих на его кредитоспособность и платежеспособность.

Как говорится в сообщении компании, в основе Risk Based Pricing заложена автоматизация, возможности математики, статистики и машинного обучения. Система самообучающаяся и постоянно будет совершенствоваться на основе обновляемого массива данных. Предварительное согласие по займу принимается в среднем за 15 минут.

По словам Антона Зиновьева, основателя CarMoney, Risk Based Pricing даст возможность еще точнее прогнозировать платежеспособность потенциального заемщика и предлагать ему оптимальные условия.