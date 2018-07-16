Биометрические данные россиян будут проходить двойную проверку на соответствие требованиям к шаблонам, чтобы избежать ошибок и необходимости повторного снятия. Для этого используют специальный модуль «Ассистент», встроенный в единую биометрическую систему (ЕБС), и Библиотеку контроля качества (БКК). «Ассистент» проверит кадр до, а БКК — после снятия фото, пишут «Известия» .



Модуль проверит не только основные характеристики изображения (повороты, размер, разрешение), но и качество картинки: смазанность, затемненность, засвеченность в момент фотографирования. Кроме того, в модуль заложена логика проверки состояния рта: улыбка, нейтральное положение или рот закрыт сторонним предметом. А также состояния глаз: открыты, закрыты, прикрыты или глаза закрыты сторонним предметом, пояснили изданию разработчики ПО из компании VisionLabs.



Помимо этого модуля у банков есть БКК, которая проверяет качество кадра, но уже после снятия фото.

«Ассистент» используют еще не все банки, однако в тестовой выборке проверку не прошли около 30% фотоизображений, отметили в VisionLabs. Самые распространенные ошибки связаны с неправильным наклоном головы: определить отклонение в 5—8 градусов можно только аппаратными средствами.

Напомним, ЕБС начала работу в России с 1 июля . Идентификация проходит по изображению лица и голосу. Гражданин должен пройти процедуру очно в банке, после этого услуги можно получать удаленно, причем в любой кредитной организации. Сейчас биометрические данные собирают только 20 финансовых организаций, которые получили на это право.

Скорее всего, система в конечном своем варианте будет построена таким образом, что для идентификации хватит звонка с обычного смартфона, говорят эксперты. При этом клиент, прошедший биометрическую идентификацию, может открыть счет в любом банке. С экономической точки зрения это позволит финансовым организациям комплексно снизить себестоимость услуг.