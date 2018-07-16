Теперь здание используется в качестве многофункционального отельного комплекса. Исторический облик объекта культурного наследия, расположенного в самом центре Санкт-Петербурга на улице Садовая, 62, полностью сохранен.

Банковский центр «Балтика» Банка ЗЕНИТ предоставил кредит в размере 1,2 млрд рублей собственнику исторического здания — АО «Никольские ряды». Компания VIYM, предоставляющая услуги в области прямых инвестиций в гостиничный сектор и в быстрорастущие компании малой и средней капитализации на рынках России, СНГ и Европы, выступила консультантом проекта «Никольские ряды».



Архитектурная часть проекта по реставрации здания бывшего Никольского рынка была разработана бюро Рафаэля Даянова «Литейная часть-91», одним из лидеров Санкт-Петербурга по выполнению реставрационных работ, реконструкции зданий-памятников истории и культуры.



После завершения проекта в здании открылись отели MEININGER Hotel St. Petersburg Nikolsky на 158 номеров и Holiday Inn Express на 244 номера, торговые площади, а также первое в Санкт-Петербурге Hard Rock Cafe на 229 гостей.



«Реализованный совместно с VIYM проект уникален по культурной значимости, — отметил Сергей Кулаковкин, руководитель блока корпоративного бизнеса Банка ЗЕНИТ. — Мы использовали редкую возможность вдохнуть вторую жизнь в знаковое для истории Санкт-Петербурга здание. Уже сейчас оно полностью восстановлено, исторический облик сохранен, площади используются, растет поток посетителей «Никольских рядов». Мы считаем перспективной инвестиционную поддержку подобных проектов в гостиничной сфере».



Комментируя завершение проекта, Андрей Якунин, один из основателей VIYM, отметил: «Проект реставрации бывшего здания «Никольского рынка» является успешным примером плодотворного сотрудничества представителей местных властей, инвесторов, банкиров, архитекторов и других заинтересованных сторон. Мы рады, что смогли вернуть зданию его первоначальный вид в установленные сроки. Только что открывшиеся отели MEININGER и Holiday Inn Express впервые представлены в Санкт-Петербурге и отвечают растущему спросу в отношении бюджетного размещения, которое показывает стабильный рост и превосходит другие сегменты. Благодаря своему прекрасному расположению, оба отеля являются идеальным местом для размещения туристических групп, семей и индивидуальных путешественников со всего мира, особенно во время проведения чемпионата мира по футболу в России. Мы в VIYM всегда стремимся принять участие в важных для города проектах, а также помогаем ведущим международным игрокам в гостиничном бизнесе выйти на новый и интересный для них рынок».