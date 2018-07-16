При этом первоначальный взнос снижен до 10% от стоимости недвижимости, а минимальная сумма кредита – до 1,2 млн рублей для участников зарплатных проектов и до 3 млн рублей для любых других категорий клиентов.

По минимальной базовой ставке 8,99% можно приобрести квартиру, апартаменты или таунхаус. Предложение распространяется на покупку жилья как на первичном, так и вторичном рынках недвижимости. Максимальный срок кредитования – 30 лет. Комиссии за рассмотрение и выдачу кредита, а также мораторий на досрочное погашение отсутствуют.

Специальное предложение действует до 31 августа 2018 года, включая прием заявок по кредитам на условиях акции.

Получить полную информацию можно в любом офисе Банка, по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России) и на сайте Банка www.vbank.ru – в разделе об ипотечной акции на первичном и вторичном рынках.