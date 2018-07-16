Годовая инфляция в России в июле вернется в уровням апреля — мая после замедления в июне. Об этом говорится в бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

«Годовая инфляция понизилась до 2,29% в июне после 2,41% в мае из-за эффекта высокой базы. Ожидается, что в июле инфляция вернется к уровню апреля — мая», — отмечают эксперты.

В бюллетене уточняется, что возвращение инфляции к уровню 2,4% в июле будет «связано с разнонаправленным действием базовых эффектов в этот период».

При этом замедление инфляции в июне было обеспечено главным образом динамикой цен на плодоовощную продукцию, годовые темпы снижения которых выросли до 9,81% с 2,84% в мае.

«Краткосрочные проинфляционные риски выросли из-за ожидаемого повышения ставки НДС с 2019 года, что, вероятно, ускорит приближение инфляции к 4% в этом году. Инфляционные ожидания населения продолжили негативно реагировать на произошедшее ранее ослабление рубля, рост цен на моторное топливо и объявленное повышение ставки НДС», — подчеркивают в департаменте исследований и прогнозирования ЦБ.

Аналитики Центробанка указывают, что среднесрочные проинфляционные риски несколько усилились, по-прежнему преобладая над дезинфляционными. «Среди основных рисков — геополитические факторы и всплески волатильности на финансовых рынках, переход к потребительской модели поведения за счет снижения нормы сбережений и ускоряющегося роста потребительского кредитования, повышенность и неустойчивость инфляционных ожиданий, ситуация на рынке труда, сохранение неопределенности относительно параметров налогово-бюджетных решений», — говорится в бюллетене.

Эксперты также констатируют, что в июле традиционно происходит индексация тарифов на жилищные и коммунальные услуги. «Отталкиваясь от примера прошлых лет, в подавляющем большинстве регионов повышение тарифов будет реализовано до конца июля, а небольшая часть индексации будет перенесена на август. Поэтому можно ожидать, что в ближайшие недели остаточный рост тарифов ЖКХ продолжится», — указывают в департаменте исследований и прогнозирования ЦБ.

При этом эксперты ЦБ полагают, что годовые темпы роста тарифов изменятся незначительно по сравнению с июньскими значениями, так как индексация основных тарифов, как и в прошлом году, по-прежнему привязана к 4%.

Авторы бюллетеня подчеркивают, что содержащиеся в нем выводы и рекомендации могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, годовая инфляция в России ускорится до 2,5—2,6% в июле и до 2,9—3,1% в августе. При этом по отношению к предыдущему месяцу в июле, по оценке МЭР, темпы роста потребительских цен вернутся в диапазон 0,3—0,4%, а в августе будет зафиксирована нулевая инфляция либо дефляция на уровне 0,1%.

Как сообщал ранее Росстат, потребительские цены в России в июне выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5% после увеличения на 0,4% в мае, а годовая инфляция замедлилась до 2,3% с майских 2,4% .

