Одна из крупнейших платежных систем Китая AliPay, входящая в Alibaba Group, заблокировала около 3000 счетов, подозреваемых в операциях с криптовалютами, сообщил глава Научно-исследовательского института блокчейн-технологий в Жонгчао Чжан Ифэн.

По его словам, с мая 2018 власти Китая начали блокировать доступ к 110 криптовалютным сайтам, включая торговые платформы, такие как Huobi и Binance. Таким образом, действия китайских властей и привели к очищению внутреннего рынка от криптовалют, ICO-проектов и трейдинговых платформ, Народный банк Китая должен продолжить работу по борьбе с незаконной финансовой деятельностью, сообщает Coinfox .