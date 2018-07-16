Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Интерпромбанку кредитный рейтинг на уровне «B(ru)» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.

«Кредитный рейтинг Интерпромбанка обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем в сочетании с удовлетворительной оценкой достаточности капитала и позицией по фондированию и ликвидности, а также критической оценкой риск-профиля», — говорится в сообщении.

Оценка бизнес-профиля банка отражает относительно невысокую долю, занимаемую кредитной организацией на банковском рынке, низкую диверсификацию операционного дохода при достаточно прозрачно й структуре собственности, приемлемом качестве управления и адекватной стратегии. Достаточность капитала оценивается как удовлетворительная. Отмечается адекватная позиция по ликвидности.

«По состоянию на 1 июня 2018 года значения нормативов достаточности капитала находятся на комфортном уровне (Н1.1, Н1.2=11,6%, Н1.0=15,8%), что в значительной мере обусловлено поддержкой в форме субординированных займов и финансовой помощи, оказанной банку со стороны собственников», — говорится в релизе.

Негативное влияние на рейтинг оказывает существенный уровень убытков, которые понесла кредитная организация в 2016 и 2017 годах ввиду доформирования резервов и уступкой прав требования по имевшимся на балансе проблемным активам. Аналитики оценивают собственные возможности по генерации капитала как слабые.

По мнению агентства, действующая в банке система управления рисками может быть оценена как удовлетворительная, однако, отмечает агентство, в предыдущие периоды деятельности банка риск-менеджмент не предотвратил появления на балансе активов низкого качества.