Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Кредит Европа Банка на уровне «BBB(RU)», изменив прогноз на «позитивный». Также подтвержден на уровне «BBB(RU)» рейтинг выпуска облигаций банка серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей с погашением 17 октября 2019 года.

Пересмотр прогноза по кредитному рейтингу банка со «стабильного» на «позитивный» обусловлен ожидаемым АКРА улучшением риск-профиля банка, поясняется в релизе агентства . «Позитивный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности повышение рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.

АКРА напоминает, что 99,99% акций банка принадлежит нидерландскому Credit Europe Bank N.V. (Нидерланды), входящему в группу компаний FIBA Group (Турция). До конца июля 2018 года планируется передача 90% акций в пользу группы компаний FIBA Group (45% получит FIBA Holding, 35% — FINA Holding).

Согласно заключению агентства, банк продолжает характеризоваться адекватным бизнес-профилем, значительным буфером капитала в сочетании с адекватной позицией по ликвидности и фондированию.

Адекватную оценку бизнес-профиля аналитики объясняют, в частности, тем, что Кредит Европа Банк является активным игроком рынка потребительского кредитования и обладает сильной франшизой в сегментах кредитных карт и мгновенных кредитов (входит в топ-десятку). В 2018 году банк также планирует расширить присутствие на рынке автокредитов . Предоставление широкого спектра кредитных продуктов и значительный объем комиссий по операциям с кредитными картами обеспечивают высокую диверсификацию операционного дохода. Качество управления и стратегии оценивается как адекватное в контексте российской банковской системы, добавляют в АКРА.

Также отмечается, что комфортный буфер капитала банка сочетается со средними возможностями по его внутренней генерации. Кредит Европа Банк поддерживает существенный запас достаточности капитала первого уровня: за 12 месяцев, предшествующих 1 июня 2018 года, среднее значение Н1.2 составило 11,5%. Это позволяет банку выдержать существенный (порядка 400 базисных пунктов) рост стоимости кредитного риска без нарушения регулятивных требований. Возможности по генерации капитала за счет нераспределенной прибыли оцениваются как умеренные. Снижение в период с 2014 по 2015 год (вследствие сокращения портфеля потребительских кредитов) чистой процентной маржи на фоне возросшей стоимости риска негативно отразилось на рентабельности бизнеса Кредит Европа Банка.

Позиция банка по риск-профилю, согласно данным АКРА, улучшается. Уровень проблемных и потенциально проблемных, по мнению агентства, кредитов снизился за 12 месяцев, предшествующих 31 марта 2018 года, с 20% до 13,2% портфеля (в том числе доля кредитов, просроченных на 90 и более дней, составила 7,7%, а доля реструктурированных кредитов физлицам — 3,8%). Сохраняется повышенная концентрация на высокорискованных отраслях, в частности на сфере недвижимости и строительства, следует из релиза, однако аналитики ожидают ее снижения. АКРА также отмечает высокую долю валютных кредитов (порядка 35% совокупного портфеля и 70% корпоративного портфеля).



Также АКРА отмечает улучшение позиции банка по ликвидности: по состоянию на 31 марта 2018 года Кредит Европа Банк выдерживает отток клиентских средств как в базовом, так и в стрессовом сценариях агентства. Позиция по ликвидности на долгосрочном горизонте оценивается как сильная. Структура фондирования характеризуется преобладанием средств физлиц и низкой концентрацией на крупнейших кредиторах.