Правительство РФ планирует увеличить размер пособия по безработице для граждан, которые останутся без работы незадолго до выхода на пенсию. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов в эфире программы «Познер».



«Мы говорим о том, что если человека даже уволили, ну, где-то, значит, в возрасте, за несколько лет до выхода на пенсию, мы будем говорить об увеличении пособия по безработице», — сказал Силуанов.

Глава Минфина отметил, что правительство сейчас также прорабатывает вопрос о дополнительной поддержке людей, которые находятся в предпенсионном возрасте, на случай, если они будут испытывать проблемы при трудоустройстве.



«У нас сейчас действуют уже такие нормы о том, что в случае, если существует реорганизация предприятия, закрытие предприятия, и человека за два года до выхода на пенсию увольняют, то он имеет право получать в полном объеме пенсию. Эта норма сохранится и дальше», — заявил Силуанов.

Кроме того, по его словам, власти готовят специальные программы для переобучения таких людей. «Государство поможет переобучиться, государство поможет получить новую профессию», — пообещал он.

Как сообщалось, 16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

