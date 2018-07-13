Премьер Британии вновь призвала поддержать план по выходу из ЕС.
Премьер Великобритании Тереза Мэй на фоне разворачивающегося политического кризиса вновь призвала жителей страны поддержать план по выходу из ЕС. Срыв этого плана, по ее мнению, может привести к «разрушительному и беспорядочному Brexit», пишет Мэй в своей статье для Mail on Sunday.
«Настало время быть практичными и прагматичными и поддержать наш план по выводу Великобритании из ЕС», — заявила глава британского правительства. Мэй подчеркнула, что британцы должны «не спускать глаз с приза» (выгод Brexit. — Прим. издания), в противном случае страна «рискует закончить вообще без Brexit».
При этом британский премьер отметила, что последствия выхода Лондона из ЕС не должны привести к срыву торговли Великобритании с другими странами и разорвать контакты с соседями по континенту. «Мне еще предстоит найти альтернативное торговое соглашение, которое в будущем обеспечило бы выполнение наших обязательств перед Северной Ирландией, сохранило бы конституционную целостность Великобритании и воплотило бы в жизнь результаты референдума». — считает Мэй.
Премьер прокомментировала и попытки политической оппозиции сорвать подготовленный ее правительством план выхода из ЕС. Этот провал, по мнению Мэй, может привести к «разрушительному и беспорядочному Brexit», поскольку без согласованного плана Лондону не удастся сохранить для себя преимущества от действия более чем 40 торговых соглашений. Кроме того, согласованный план позволит обеспечить защиту британских торговых интересов и потребителей в «постбрекзитной Британии».
Согласованный 6 июля план по выходу Британии из ЕС содержит новые уступки Брюсселю. Великобритания соглашается следовать общеевропейским стандартам и мерам регулирования в торговой сфере товарами и сельхозпродукцией в обмен на гарантии на неограниченную торговлю ими на европейском едином рынке. После этого в правительстве Британии последовали отставки. Не согласный с политикой Мэй министр иностранных дел страны Борис Джонсон вслед за главным переговорщиком от Лондона по Brexit Дэвидом Дэвисом подал в отставку.
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