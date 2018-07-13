Правительство планирует направить дополнительные доходы от повышения НДС с 18% до 20% на финансирование инфраструктуры, здравоохранения и образования. По предварительным расчетам Минфина, дополнительные доходы составят около 600 млрд рублей в год, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в телепрограмме «Познер».



«А те деньги, которые мы получим от двухпроцентной, двухпунктной ставки НДС, — направим в первую очередь на здравоохранение, на образование, на инфраструктурные проекты», — сказал первый вице-премьер.

По расчетам Минфина, повышение НДС ускорит инфляцию на 1—1,5% в 2019 году, но с учетом нынешних прогнозов инфляции в 3% итоговая инфляции будет укладываться в целевые показатели Центрального банка — 4%, отметил Силуанов.

По его словам, после повышения ставки товары подорожают — за исключением тех, по которым останется льготная ставка 10%.

«Это продовольственные товары по большему спектру тех, которые у нас потребляют граждане с невысокими доходами. Медицинские препараты, медицинские лекарства и так далее, по ним ставка как была 10%, так и остается. Такие вещи, которые социально очень важны», — объяснил первый вице-премьер.

Напомним, образование, здравоохранение, социальное обеспечение — эти приоритеты прописаны в новом майском указе президента РФ Владимира Путина, финансирование которого обойдется в дополнительные 8 трлн рублей за шесть лет. Для бизнеса правительство предлагает пакет компенсационных мер, включающих, в частности, облегчение и ускорение процедуры возмещения НДС и отмену налога на движимое имущество.

