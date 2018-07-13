Российская пенсионная система не сможет нормально работать к 2030 году без повышения пенсионного возраста, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в программе «Познер» на Первом канале.



«Многие говорят: давайте до 2030 года вот эти изменения еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 году у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно», — сказал Силуанов.

«То есть это систему разрывает просто пенсионную», — добавил он.

По его словам, сегодня в России содержание одного пенсионера приходится на 1,8 работающего. Силуанов объяснил, что в среднем работник трудится около 30 лет, и за это время его работодатель перечисляет в Пенсионный фонд 22% от фонда оплаты труда. При этом пенсионер в период активного долголетия после выхода на пенсию активно живет в среднем 22 года.