Специальных намерений у правительства объявлять о решении повысить пенсионный возраст в России именно 14 июня — в день старта чемпионата мира по футболу — не было. Об этом в эфире программы «Познер» заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, это было случайным совпадением.



Правительство изначально планировало выйти со своими предложениями несколько раньше, сказал чиновник. При этом, продолжил он, это был целый пакет изменений, который касался налогов, бюджета и пенсионной системы. «Но дошлифовывались отдельные моменты», — уточнил Силуанов.

«То есть здесь подгонки никакой, конечно, не было. Это чисто случайное совпадение», — заверил он. Силуанов подчеркнул, что вопрос о повышении пенсионного возраста вставал по меньшей мере «лет десять, наверное, назад» и поднимался еще его предшественником на посту главы Минфина Алексеем Кудриным.

«Мы тоже в министерстве финансов, да и в правительстве об этом вопросе обсуждали еще задолго — задолго до принятия окончательного решения», — уточнил он. При этом, как отметил Силуанов, вопрос о пенсионном возрасте обсуждался очень долго ввиду того, что данная тема является очень чувствительной. «Это не решение одного, двух, трех, пяти лет, это решение 30, 50, а то и 70 лет», — сказал он.

Если посмотреть, что будет с пенсионной системой за пределами трехлетнего бюджета, то «безусловно, мы видим, что ничего хорошего <…> при неизменности этой системы не будет», добавил он.

О планах правительства повысить пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 14 июня . Изменения планируется проводить поэтапно, в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году и продлится до 2034 года. Силуанов заявлял, что индексация пенсий в 2019 году может составить 7%.

