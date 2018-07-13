В Минфине не занимаются «торгом» и «двухходовками» в вопросе обсуждения пенсионного возраста. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью в эфире программы «Познер».



«Мы такими двухходовками не занимаемся», — сказал глава министерства, добавив, что в Минфине не собираются «торговаться». Об этом Силуанов заявил, отвечая на вопрос ведущего, не прописывались ли параметры повышения пенсионного возраста в расчете на то, что позднее на каком-то этапе можно будет «сбросить» пару лет.

«Нет, это абсолютно точно я могу сказать», — подчеркнул Силуанов. По его словам, когда планировали повышение пенсионного возраста, то исходили из параметров качества жизни, возраста граждан и изменения этих параметров.

Как сообщалось, 16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

С предложением смягчить пенсионную реформу выступали, в частности, в Общероссийском народном фронте: в ОНФ предлагали увеличить переходный период в полтора раза. Так, для мужчин он составил бы 14 лет, а для женщин — 23 года.

