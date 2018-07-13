Российский премьер Дмитрий Медведев впервые собрал новый состав правительства в неформальной обстановке. Участники встречи обсудили вопросы исполнения национальных проектов, обозначенных в майском указе президента России Владимира Путина. Об этом Медведев написал на своей странице в Facebook .

«Сегодня правительство в неформальной обстановке обсудило задачи по исполнению национальных проектов, поставленные в майском указе президента», — сообщил он.

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый «майский указ», определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%. Для реализации указа потребуется дополнительно 8 трлн рублей бюджетных расходов.

