Непредсказуемость итогов хельсинской встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа делает сложным прогноз ее влияния на динамику стоимости российских активов, считают эксперты. Однако сам факт встречи — уже хороший знак для рынков, добавляют они.



Первая полноформатная встреча президентов России и США начнется в 13 часов в понедельник, 16 июля. Местом ее проведения станет президентский дворец в центре финской столицы.



Прогнозирование итогов саммита — сложная вещь, поскольку истории подобных встреч фактически нет, а информация о подготовке к ней достаточно общая, отмечают эксперты.



«В связи с этим не стоит ожидать каких-то прорывных решений на саммите, поэтому долгосрочных трендов в связи с ними также, скорее всего, не будет сформировано. При этом эмоций и краткосрочных настроений будет достаточно. Российские рынки будут позитивно реагировать на сам факт того, что встреча состоялась, и президенты готовы говорить друг с другом. Поэтому всплеска краткосрочной волатильности ожидать можно», — сказал начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

Сам факт встречи Трампа с Путиным и попытка восстановления диалога между странами уже воспринимается участниками рынка позитивно, ожидаем, что рубль сохранит комфортные уровни к доллару и евро в течение июля, сказал Денис Давыдов из Нордеа Банка.



Российская валюта стабилизировалась, и, в отсутствии предпосылок для нового раунда санкций в стиле «как в июле снег на голову», ее ждет некий непродолжительный, но приятный период безмятежности, рассуждает Владимир Рожанковский из компании «Международный финансовый центр».

«Однако подобное умиротворение может оказаться обманчивым, учитывая, что в сферу переговоров Трампа и Путина неожиданно вошли такие априори «непереговороспособные» темы как судьба «Северного потока-2» и увеличение бюджета НАТО. Это вселяет определенные опасения, что судьбоносная встреча могла бы потенциально (хотя бы в некоторой не слишком отдалённой перспективе) хоть чуть-чуть приоткрыть форточку живительных западных дешёвых кредитов и портфельных инвестиций», — добавил он.

Очевидный результат, что налажен контакт, и он далее получит какое-то развитие и продолжение, уже заложен в котировки отмечает начальник аналитического отдела ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Николай Подлевских.



Потенциал укрепления рубля пока видится ограниченным зоной 61,45—61,6 рубля, и пока эти поддержки для доллара устойчивы, на больший задел рассчитывать не приходится, добавила ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

