Бюджетных средств в самарском Газбанке не было, заявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

«Провел совещание по Газбанку. Бюджетных денег в нем не было и быть не могло. По данным Минфина, остатки по счетам МУПов и предприятий с госучастием — 230 млн рублей, но кредиты Газбанка МУПам и предприятиям с госучастием — 2,29 млрд рублей, то есть, в десять раз больше. Так что о каких-то значительных потерях и речи быть не может, баланс обязательств иной», — написал Азаров в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что ЦБ 11 июля отозвал лицензию у Газбанка из-за значительного объема проблемных активов. В течение последних 12 месяцев ЦБ 11 раз применял в отношении Газбанка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.