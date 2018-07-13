Московский Кредитный Банк снизил долю в ООО «МКБ-лизинг» со 100% до 0,0001%. Сообщение об этом опубликовано на портале раскрытия корпоративной информации.

Долю в 99,9999% в лизинговой организации приобрело столичное ЗАО «РЕГИОН Лизинг». Номинальная стоимость пакета составляет около 310,01 млн рублей.



Согласно ренкингу RAEX («Эксперт РА»), компания «МКБ-Лизинг» занимает 17-е место среди лизингодателей РФ по объему лизингового портфеля на начало текущего года, а компания-покупатель — 31-е.