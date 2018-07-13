Количество определений Мосгорсуда, которые поступили в Роскомнадзор в рамках реализации антипиратского закона, увеличилось на треть по сравнению с данными 2017 года.

«За первое полугодие 2018-го в Роскомнадзор поступило 791 определение Московского городского суда о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты авторских и смежных прав правообладателей в сети интернет. Это на 36% больше, чем за аналогичный период 2017 года», — отмечается в сообщении Роскомнадзора.

567 полученных определений касалась защиты исключительных прав на кинематографическую продукцию. На основании 89 определений Мосгорсуда были приняты предварительные меры защиты прав на телетрансляции ряда телеканалов.

В связи с непринятием мер по удалению информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав операторами связи, в настоящее время ограничивается доступ к 2200 интернет-ресурсам.

