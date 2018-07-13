Швейцарская дочка «Яндекса», Yandex Services AG, получила разрешение на выпуск смартфона «Яндекс.Телефон» торговой марки «Яндекс», модель YNDX-000SB. Ранее компании не анонсировала его выпуск.

Как сообщает VC.ru , об этом стало известно из Единого реестра нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих, который доступен на сайте Евразийской экономической комиссии.

В пресс-службе «Яндекса» от комментариев отказались.