«Яндекс.Деньги» обновили мобильный SDK платежной системы для бизнеса «Яндекс.Касса». Предпринимателям предлагается добавлять в свои приложения оплату через Apple Pay, Google Pay и «Сбербанк Онлайн». При этом компания может вносить изменения в код библиотеки и настраивать интерфейс платежных страниц.

Как сообщает VC.ru , для пользователя процесс оплаты будет проходить внутри приложения компании — без перехода на внешнюю платежную страницу.

Чтобы добавить платежи через мобильный SDK, необходимо сообщить менеджеру «Яндекс.Кассы» и провести интеграцию с «Яндекс.Кассой» по API. Затем скачать SDK для iOS или Android с GitHub и добавить в свое приложение. После выпуска ключа для клиентских приложений в личном кабинете «Яндекс.Кассы» можно настроить отправку запросов на по API с платежным токеном — как при платежах на сайте.