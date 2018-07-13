Новые коммерческие банки заинтересованы в участии в Фабрике проектного финансирования, до конца года пул кредитных организаций расширится до 15 с нынешних 12, сообщила агентству ТАСС пресс-служба Внешэкономбанка.

«До конца 2018 года к программе «Фабрика проектного финансирования» готовы присоединиться еще несколько коммерческих банков. Так, по итогам этого года пул участников из числа ведущих финансовых институтов расширится до 15», — сказал представитель пресс-службы, не уточнив, какие банки планируют присоединиться к проекту.

В настоящее время в Фабрике участвуют Сбербанк , ВТБ, Газпромбанк, Евразийский Банк Развития, Международный Инвестиционный Банк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Совкомбанк, банк «Зенит», «Уралсиб», Альфа-Банк, «Ак Барс» и банк «Санкт-Петербург».

«Механизм фабрики интересен коммерческим банкам тем, что используя инструмент синдицированного кредитования, они смогут разделять риски проектного финансирования с ВЭБ. В результате банки смогут включать в портфель фабрики те проекты, которые ранее в силу финансовых или рыночных ограничений ни они, ни их клиенты не могли реализовать», — пояснила пресс-служба ВЭБ.

Сейчас в рамках Фабрики ВЭБ работает над 12 проектами, ещё пять проектов находятся на предварительном рассмотрении.