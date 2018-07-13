Прибыль банка ВТБ по итогам полугодия достигнет 95—100 млрд рублей. Такой прогноз озвучил президент — председатель правления банка Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, следует из сообщения на сайте Кремля.

«Это ровно столько, сколько мы сделали за весь предыдущий год», — отметил Костин. Он напомнил, что прибыль ВТБ за первые пять месяцев этого года, согласно аудированной отчетности, выросла на 74% и превысила 87,1 млрд рублей.

«При этом надо сказать, что показатель эффективности теперь (а основной показатель эффективности работы банков — это так называемый возвратный капитал, то есть сколько банк зарабатывает на единицу, вложенную акционерами) превысил 14%, что позволяет говорить о том, что наш банк входит сегодня в пятерку самых эффективных и доходных банков Европы, если брать крупные банки. Поэтому в этом плане, мне кажется, результаты положительные», — заключил глава ВТБ.

Он также отметил, что банк отмечает прирост кредитного портфеля по кредитованию как предприятий, так и населения.



«Особым двигателем является ипотека . И хотел бы сказать, что не только темпы роста ипотеки (в этом году планировалось, что эти темпы превысят 20%), но и [снижение] ставки. Наша цель — это то, что вы обозначили в послании Федеральному собранию, порядка 7—8%. Сегодня мы выдаем уже ипотеку по ставке 8,9%. Так что нам не так уж много осталось, для того чтобы дойти до установочной цифры, которую вы назвали. Мы к этому стремимся», — сказал Костин.