С предпринимателями заключат договоры аренды сроком на десять лет по фиксированной ставке.
Столичные власти выставили по специальной сниженной ставке на онлайн-торги 112 нежилых помещений для малого и среднего бизнеса (МСБ). Их начальная цена за 1 кв. м в среднем в 1,9 раза ниже, чем на обычных аналогичных торгах без привязки к сектору МСБ.
Фиксированную ставку договора аренды на 10 лет определят по итогам аукционов. Начальная стоимость каждого лота составляет 4,5 тыс. рублей за 1 кв. метр. Начальная средняя стоимость на аналогичных торгах без привязки к сектору МСБ составляет порядка 8,8 тыс. рублей за 1 кв. метр, сообщает ТАСС, ссылаясь на столичный департамент по конкурентной политике.
Глава департамента по конкурентной политики Москвы Геннадий Дегтев отметил, что на объекты со сниженной ставкой есть большой спрос со стороны столичных малых и средних предпринимателей.
Аукционы по данным помещениям пройдут летом 2018 года.
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