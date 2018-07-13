Столичные власти выставили по специальной сниженной ставке на онлайн-торги 112 нежилых помещений для малого и среднего бизнеса (МСБ). Их начальная цена за 1 кв. м в среднем в 1,9 раза ниже, чем на обычных аналогичных торгах без привязки к сектору МСБ.

Фиксированную ставку договора аренды на 10 лет определят по итогам аукционов. Начальная стоимость каждого лота составляет 4,5 тыс. рублей за 1 кв. метр. Начальная средняя стоимость на аналогичных торгах без привязки к сектору МСБ составляет порядка 8,8 тыс. рублей за 1 кв. метр, сообщает ТАСС , ссылаясь на столичный департамент по конкурентной политике.

Глава департамента по конкурентной политики Москвы Геннадий Дегтев отметил, что на объекты со сниженной ставкой есть большой спрос со стороны столичных малых и средних предпринимателей.

Аукционы по данным помещениям пройдут летом 2018 года.