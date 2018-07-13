Член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от «Единой России» Дмитрий Юрков поддержал проект министерства финансов РФ о введении единого платежа с выручки для самозанятых граждан с 2019 года

«В вопросе самозанятых Минфин каждый раз, предлагая решение, идет по достаточно мягкому пути. Сначала предложили на два года просто самозаявиться, уведомив налоговую инспекцию, а теперь предлагают сделать единый платеж. Это все очень правильные направления с точки зрения такой мягкой политики по выводу самозанятых из тени», - цит ирует Агентство городских новостей «Москва» Юркова.

При этом, по словам депутата, у самозанятого отсутствует мотивация себя «обелять».

«Учитывая, что все больше платежей за некие услуги или за продажу товаров идут через банковские карты, через платежную систему, то некие постоянные платежи, которые будут на неработающем человеке, вызовут у налоговой инспекции определенные вопросы. Я думаю, что следующий шаг будет как раз в этом направлении», - пояснил Юрков.