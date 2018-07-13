В связи с изменением времени работы платежной системы Центробанка и дальнейшей оптимизацией времени расчетов по операциям регулятор сообщает , что с 16 июля 2018 года возврат средств по депозитным операциям будет осуществляться до 9:00 часов по местному времени.

При этом основное время выставления инкассовых поручений в адрес кредитных организаций для погашения кредитов Банка России останется неизменным — с 16:00 до 17:00.

Также кредитным организациям будет предоставлено дополнительное время для погашения кредитов. С 10:00 до 11:00 кредитные организации могут погасить кредиты ЦБ если они намерены использовать высвобождающееся из залога обеспечение для получения в тот же день нового кредита.

Изменение времени погашения кредитов Банка России не затронет погашение кредитов овернайт, а также кредитов, в обеспечение по которым отбираются активы, находящиеся в залоге по другим кредитам.