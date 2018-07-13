Станислав Тывес назначен на должность заместителя председателя правления банка «Уралсиб», сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«В данной должности он курирует работу службы риск-менеджмента, департамента контроля рисков корпоративного банка, департамента контроля рисков розничного банка и управление контроля рисков операций на финансовых рынках», — отмечается в релизе.

В 2009 году Станислав Тывес получил степень магистра по специальности «техническая физика» в МГТУ им. Н. Э. Баумана, в 2017 году — степень MBA по специальности «финансы» в Венском университете экономики и бизнеса. С декабря 2012 года он работал на руководящих постах по направлению риск-менеджмента в Райффайзенбанке. С марта 2018 года Тывес работает в «Уралсибе».