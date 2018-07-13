Благодаря активации протокола SegWit в прошлом году почти все блоки, производимые в настоящее время сетью биткоина, весят в среднем 1,06 Мб, а некоторые даже выходят за пределы 2 Мб, говорится в последнем отчете биржи BitMEX.

Также, после имплементации SegWit реальный лимит размера блока вырос до 4 Мб, а лимит данных транзакций — почти до 2 Мб, сообщает ForkLog .

Начиная с марта 2018 года стоимость транзакции биткоина достигла рекордного минимума — 1 сатоши за байт, а благодаря внесетевым решениям по масштабированию, блокчейн биткоина может в потенциале поддерживать миллионы транзакций в секунду.

По словам сторонника многоуровневых решений для масштабирования Андреаса Антонопулоса, Lightning Network обеспечивает достаточное масштабирование, позволяя уменьшить платежи не только до миллибитов, но вплоть до сатоши и даже субсатоши, и осуществлять их за миллисекунды.