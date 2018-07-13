Регуляторы штата Нью-Йорк одобрили новую схему предоставления электричества майнерам криптовалют, которая позволит им обсуждать условия контрактов. Таким образом, поставщик электроэнергии будет устанавливать тарифы в индивидуальном порядке, что позволит защитить других клиентов от роста цен на его услуги.

По словам председателя департамента коммунальных услуг штата Нью-Йорк Джона Родса, департамент должен убедиться, что потребители от бизнеса платят справедливую цену за потребляемое ими электричество. Однако в северной части штата есть большое количество дешевого электричества, которое можно использовать, чтобы удовлетворить потребности существующих клиентов и поспособствовать экономическому развитию региона, сообщает Ttrcoin .