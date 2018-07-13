Мобильный платежный сервис Samsung Pay стал доступен для держателей карт Mastercard, выпущенных Примсоцбанком. Теперь клиенты смогут оплачивать покупки с помощью своего мобильного устройства Samsung, сообщили в пресс-службе финучреждения.

Мобильный платежный сервис Samsung Pay стал доступен для держателей карт Mastercard, выпущенных Примсоцбанком. Теперь клиенты смогут оплачивать покупки с помощью своего мобильного устройства Samsung, сообщили в пресс-службе финучреждения.



«Сервис доступен клиентам Примсоцбанка — держателям карт Mastercard, использующим смартфоны серии Samsung Galaxy и носимые устройства Samsung Gear S3. Особенностью Samsung Pay является то, что, помимо технологии NFC (Near Field Communication), сервис поддерживает собственную технологию Samsung — MST (Magnetic Secure Transmission). Это позволяет совершать покупки не только по бесконтактным терминалам, но в устройствах, где принимаются банковские карты только с контактным чипом или с магнитной полосой», — отмечается в релизе.

Для того чтобы начать использовать сервис, нужно открыть приложение Samsung Pay и привязать к нему карту Masterсard. Для этого необходимо отсканировать ее данные в приложении или ввести их вручную, пройти верификацию держателя карты по одноразовому паролю от банка, а также ввести подпись при помощи пальца или стилуса, напомнили в Примсоцбанке.