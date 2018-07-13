Сбербанк и Тинькофф Банк тестируют сервис карточных переводов между банками по номеру мобильного телефона, пишут «Ведомости».



Карты Сбербанка есть практически у всех, и для Тинькофф Банка это возможность дать своим клиентам удобный сервис переводов. Для Сбербанка это прежде всего возможность заработать: клиенты, по словам контрагента одной из сторон, будут платить 1% от суммы перевода.

Сейчас и у Сбербанка, и у Тинькофф Банка работают переводы с карты на карту по номеру телефона, но пересылать деньги таким образом можно только внутри банков. Тинькофф Банк позволяет своим клиентам отправлять деньги и в другие банки, вводя лишь номер телефона получателя, но деньги не зачисляются автоматически: получателю приходит СМС-сообщение со ссылкой, пройдя по которой он должен ввести номер своей карты.



Сбербанк — главный игрок на этом рынке: на переводы по его картам приходится около 65% суммы всех переводов, которые совершили россияне в прошлом году. Подтолкнуть Сбербанк к сделке с Тинькофф Банком невольно мог его основной акционер, Центробанк, объявив о запуске системы быстрых платежей (СБП) с января 2019 года. СБП позволит разрушить монополию Сбербанка на переводы.



Разрабатываемая ЦБ система будет тестироваться в этом году и позволит совершать основные, наиболее востребованные трансакции. Физические лица смогут перечислять средства между своими счетами и на счета других граждан, а также оплачивать товары, услуги, пополнять инвестиционные и пенсионные счета, оплачивать коммунальные услуги, налоги и штрафы.

Юридические лица смогут совершать возврат средств на счета своих клиентов, а также совершать переводы на счета других компаний и индивидуальных предпринимателей.

В марте этого года четыре банка провели первые трансакции в рамках СБП: Киви Банк, «Ак Барс», Тинькофф Банк и МТС Банк.



ЦБ также прорабатывает возможность использования QR-кода в системе быстрых платежей. Помимо QR-кода, ЦБ намерен предусмотреть максимальное число способов инициации переводов. Это может быть номер мобильного телефона, банковской карты или счета, а также иные идентификаторы, например ID аккаунта клиента банка в соцсетях.