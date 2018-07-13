Сумма свободных денег на руках у россиян в июне достигла 29,7 тыс. рублей, что на 23,3% больше, чем месяцем ранее (24,1 тыс. рублей). В денежном выражении рост составил 5,6 тыс. рублей, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост еще более значительный — 25,3% (с 23,7 тыс. рублей). За три года июньский индекс свободных денег (ИСД) поднялся на 53,9% — с 19,3 тыс. рублей в 2015 году.

«Вместе с тем говорить о том, что скачок индекса указывает на повышение уровня благосостояния россиян, преждевременно. Возможно, ситуация объясняется тем, что в этом году многие россияне отказались от поездок во время отпуска и на руках могло остаться больше денег, чем в прошлые годы, из-за неистраченных «отпускных», — комментируют аналитики.



По сравнению с маем объем свободных денег увеличился во всех типах населенных пунктов. В лидеры вышли города с населением от 100 тыс. до 500 тыс., там индекс поднялся ровно на треть — на 33,3%. В денежном выражении рост составил 5,2 тыс. рублей (с 15,6 тыс. до 20,8 тыс. рублей). На втором месте — города-миллионники, там объем свободных денег увеличился на 20,3%, или на 6,4 тыс. рублей (с 31,6 тыс. до 38 тыс. рублей). Меньше всего ИСД поднялся в городах с населением от 500 тыс. до миллиона человек — на 17,7%, или на 4,7 тыс. рублей (с 26,5 тыс. до 31,2 тыс. рублей).

Индекс свободных денег рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги.