Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг Бэнк оф Чайна на уровне «ruAA», следует из релиза RAEX.

«Рейтинг обусловлен сильной капитализацией и ликвидной позицией, высокой рентабельностью, удовлетворительной оценкой рыночных позиций и адекватным качеством корпоративного управления. Агентство приняло во внимание высокую вероятность оказания финансовой поддержки в случае необходимости со стороны материнской структуры — третьего по капиталу и четвертого по величине активов в мире системно значимого банка по классификации БКБН по состоянию на 1 января 2018 года. В 2015 году в целях повышения устойчивости капитала к обесценению активов капитал российского банка увеличен на 40 млн долларов. С апреля 2017 года по настоящий момент банк демонстрирует значимый прирост объема корпоративного кредитного портфеля, и для продолжения сбалансированного роста запланирована докапитализация на 30—50 млн долларов в 2018—2019 годах», — отмечается в релизе.



По данным аналитиков, банк имеет значительный запас достаточности собственного капитала и буфер абсорбции потенциальных убытков (Н1.0=29,1%; Н1.2=22,6% на 1 мая 2018 года; полное обесценение более чем половины остатка требований к юрлицам и индивидуальным предпринимателям не привело бы к нарушению нормативов достаточности капитала на 1 мая 2018-го).

