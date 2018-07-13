Федеральный бюджет РФ в январе — июне был исполнен с профицитом в размере 877 млрд 298,2 млн рублей. Такая предварительная оценка приводится в материалах Минфина, опубликованных в пятницу.

Объем поступивших в бюджет в первом полугодии доходов составил 8 трлн 628 млрд 636 млн рублей (56,6% к общему объему доходов бюджета, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»), исполнение расходов — 7 трлн 751 млрд 337,8 млн рублей (46,9% к утвержденному общему объему расходов федерального бюджета и 45,2% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

При этом в июне профицит составил 342 млрд 473,4 млн рублей, или 4% ВВП.

Согласно подписанным президентом в начале июля поправкам в федеральный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов, профицит федерального бюджета по итогам года составит 481,7 млрд рублей, или 0,5% ВВП.