Президент России Владимир Путин призвал президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина ускорить снижение ставок по кредитам для малого бизнеса .

«Гораздо быстрее нужно идти (в направлении снижения ставок для малого бизнеса. — Прим. ред.)», — заявил президент РФ во время встречи с банкиром.

По словам Костина, сейчас ВТБ предлагает кредиты малому бизнесу под 10% годовых. «Для «малышей» ставки выше 10% сейчас, но мы работаем над тем, чтобы эти ставки снижать. Думаю, что условия для этого все есть», — пояснил он.

Владимир Путин на это ответил, что в среднем по стране ставки по таким кредитам опустились ниже 10%.