В работе соцсети для обмена фотографиями Instagram был зафиксирован сбой, свидетельствуют данные сервиса по мониторингу работоспособности крупных интернет-ресурсов Downdetector.

По его данным, проблемы наблюдаются с 21:49 мск. Большинство пользователей (54%) жалуются на проблемы с лентой новостей, 23% — с регистрацией на сайте, 21% — с самим сайтом.



По карте сбоя видно, что на него жалуются в том числе пользователи в России.